Maydenson Costa e Léo Raches definem listas do Santa Cruz

Os técnicos Maydenson Costa e Léo Raches definiram as listas das equipes Sub-14 e 16 visando a disputa da Copa Rancharia, torneio programado para começar no próximo dia no interior de São Paulo.

As equipes realizaram o último treinamento, em Rio Branco, nesta quinta, 18, e embarcam para São Paulo às 22 horas no ônibus do clube.

“Realizamos uma preparação bem planejada e sabemos do nível dos nossos adversários em São Paulo. Vamos disputar o nosso primeiro torneio em nível nacional e isso significa muito dentro do nosso projeto”, comentou o técnico Léo Raches.

Abrir mercado

Além da questão esportiva, a participação do Santa Cruz na Copa Rancharia também tem como objetivo abrir mercado para o trabalho realizado na formação de atletas.

“Os contatos no futebol são fundamentais. Teremos empresários, observadores na Copa Rancharia e isso interessa ao Santa Cruz”, comentou o CEO da Capivara, Adem Araújo.

Relação dos Atletas

Sub-14

Davy

Alexandre

Marcos Daniel

Mateus

Júlio Cézar

João Guilherme

Jhon

Cauan

João Vitor

Miguel

João Gabriel

Ítalo

Luiz Henrique

Luiz Gustavo

Kaká

Yan

Jean

Iuri

Sub-16

Mendy

Kayllon

Lucas

Galvão

Wesley

Eliu

Bruno

Marquinhos

Artur

Vitinho

Nicolas

Ramon

Vinícius

Geovani

João Miguel

Thiago

Samuel

JK