MEC adia publicação do edital do Fies 2024 enquanto altera regras

Durante entrevista para apresentar os resultados gerais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, realizada nesta terça-feira (16/1), o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o lançamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2024 segue sem data definida.

Segundo o ministro, a pasta não vai divulgar o edital do novo Fies porque ainda está no processo de alteração das regras do programa de financiamento do governo federal para o ingresso no ensino superior.

Em 2023, a coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles, adiantou que o lançamento do Fies 2024 não tinha prazo definido pelo MEC.

O que é o Fies

Há mais de duas décadas, o programa oferece o financiamento, com taxa zero de juros, para cursos superiores não gratuitos. Assim, o governo federal paga as mensalidades de estudantes de graduação, que dependendo da bolsa, precisam pagar uma parte da conta durante o curso. No fim, os beneficiados, fora da bolsa integral, tem que quitar o valor pago pelo governo.

Diferentemente das outras formas de acesso ao ensino superior ofertadas pelo MEC, o Fies permite concorrer com os resultados do Enem a partir da edição de 2010 — nesse caso, será selecionada a maior nota.