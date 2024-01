Médica lista 5 suplementos ricos em colágeno e que acabam com as rugas

Principalmente no verão, com a exposição solar e as altas temperaturas, os cuidados com a pele merecem atenção especial. Pensando nisso, a médica nutróloga Esthela Oliveira elegeu cinco suplementos essenciais para o dia a dia nesta temporada.

Combinados, eles otimizam a saúde e beleza da pele, destaca a profissional. Confira as substâncias indicadas pela especialista:

5 suplementos para melhorar a saúde e a beleza da pele

Vitamina A

Necessária na suplementação para renovação celular, a vitamina A é uma aliada poderosa na estimulação da produção de colágeno, promovendo uma pele mais firme e saudável.

Vitamina E

Combate o ressecamento e linhas finas. Um dos mais poderosos antioxidantes, ela protege a pele contra danos causados pelos radicais livres, proporcionando um escudo contra o envelhecimento precoce e mantendo a elasticidade cutânea.

Resveratrol: é um composto natural encontrado principalmente na casca e nas sementes das uvas vermelhas ou pretas. É reconhecidamente anti-inflamatório e cardioprotetor, além de ajudar na prevenção de diabetes e no emagrecimento. Além disso, ele é antioxidante e tem ação protetora contra radiação ultravioleta, ajudando a manter a pele radiante e revitalizada.

Zinco: essencial para a cicatrização e reparação celular, o Zinco desempenha um papel crucial na manutenção da saúde da pele, pois auxilia na regulação da produção da oleosidade e na prevenção de problemas cutâneos.

Biotina: conhecida como a “vitamina da beleza”, a Biotina fortalece unhas e cabelos, contribuindo indiretamente para uma pele mais vibrante e com aspecto saudável.

Ao incorporar esses suplementos à rotina diária, a Dra. Esthela Oliveira reforça que seu uso potencializa os resultados de skincare, promovendo uma abordagem holística para uma pele saudável e mais bonita.