Médico acreano nega incêndio proposital e afirma que arcará com prejuízos do apartamento

O jovem médico acreano recém-formado Urik entrou em contato na tarde desta segunda-feira, 1 de Janeiro de 2024, com o ContilNet para esclarecer os fatos sobre a situação ocorrida em relação ao seu apartamento, localizado no residencial Galvez, em Rio Branco (AC). O apartamento do jovem pegou fogo na virada do dia 31 dezembro para dia 1 de janeiro.

Em uma nota enviada, Urik afirmou que não teve intenção proposital de colocar fogo no próprio apartamento, desmentindo a versão apresentada por ele mesmo no Twitter. Segundo o médico, a expressão utilizada nas redes sociais ocorreu “como mecanismo de defesa pra não enloquecer (diga-se uma piada)”. “Não ateei fogo propositalmente. Acendi papel higiênico que acidentalmente entrou em contato com um isopor e o fogo se alastrou.”, explicou.

O jovem esclareceu que, imediatamente após perceber o incidente, agiu prontamente, chamando o Corpo de Bombeiros e utilizando um extintor de incêndio disponível no corredor. “Prontamente chamei o corpo de bombeiros e peguei o extintor de incêndio do corredor. Os bombeiros chegaram, resolveram tudo e disseram que era aguardar a perícia. Como eu não tinha casa pra voltar, não FUGI como dizia na outra matéria, fui dormir na casa dos meus pais”, salientou.

Ao final, Urik também contestou a narrativa de fuga apresentada pelos moradores, destacando que não fugiu do local, mas buscou abrigo na casa de seus pais devido à impossibilidade de retorno ao apartamento. Ele assegurou que todos os acordos necessários estão sendo realizados e providências estão sendo tomadas para arcar com os prejuízos causados, refutando assim qualquer insinuação de que teria fugido de suas responsabilidades legais.

“Todos os acordos já estão feitos, providências sendo tomadas pra arcar com o prejuízo”, encerrou.

Veja a nota na íntegra!

O ocorrido foi o seguinte, apesar do que veiculei na minha rede social, onde costumo pegar factóides horríveis como esse e usar como mecanismo de defesa pra não enloquecer (diga-se uma piada), não ateei fogo propositalmente. Acendi papel higiênico que acidentalmente entrou em contato com um isopor e o fogo se alastrou. Prontamente chamei o corpo de bombeiros e peguei o extintor de incêndio do corredor. Os bombeiros chegaram, resolveram tudo e disseram que era aguardar a perícia. Como eu não tinha casa pra voltar, não FUGI como dizia na outra matéria, fui dormir na casa dos meus pais. Todos os acordos já estão feitos, providências sendo tomadas para arcar com o prejuízo, não fugi de nenhuma das minhas responsabilidades legais como a matéria leviana anterior deu a entender. Quanto a parte que infelizmente não morri, realmente concordo. Sou bipolar com tendências suicidas sim, mas essa ocasião não foi uma delas e colocar no texto como se fosse proposital é, se não proposital por mídia, um uso de má fé de um site de humor como o Twitter.

Enfim, basicamente: não toquei fogo de proposito pra me matar porque caso um dia eu realmente tenha essa coragem farei de um jeito que não machuque ninguém além de mim e a notícia da nossa “fuga” do local é leviana.