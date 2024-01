Milhares de devotos participam da procissão de São Sebastião em Xapuri; Mailza esteve presente

Uma das maiores manifestações religiosas do estado do Acre, a festa em homenagem a São Sebastião, em Xapuri, aconteceu neste sábado (20) e reuniu milhares de pessoas de todo o Acre e de outras partes do país, para participar da celebração.

A programação teve início no dia 5 de janeiro, com o quinzenário, celebrado por vários padres da Diocese de Rio Branco, e neste sábado culminou com a grande procissão em homenagem ao padroeiro de Xapuri.

A vice-governadora Mailza Assis e o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, participaram do evento junto com outras autoridades.

História, segundo a Fundação Elias Mansour

Segundo fontes históricas, as origens da festa remontam às vésperas da Revolução Acreana, quando um grupo de católicos percorreu as ruas do pequeno vilarejo de Mariscal Sucre, no dia 20 de janeiro de 1902, rogando paz e proteção diante da iminência do movimento armado, que eclodiu no dia 6 de agosto daquele mesmo ano, e se tornou o maior referencial religioso-cultural da cidade.

Geralmente, neste período de início de ano, religiosos, seringueiros, comerciantes, ribeirinhos, funcionários públicos, políticos e filhos da terra que há tempos vivem em outros lugares do país, marcam um encontro com suas raízes e se reúnem. Desde o início de sua criação até os dias atuais, este evento representa um grande momento do ano para o povo xapuriense.

Quem foi São Sebastião?

São Sebastião defendeu a igreja como soldado, capitão e também como apóstolo dos confessores, daqueles que estavam presos. Também foi apóstolo dos mártires, os que confessavam a Jesus em todas as situações, renunciando à própria vida. O santo protetor contra as guerras e pestes também é patrono de outras cidades, como Epitaciolândia e Jordão.

Curiosidade

Você sabe o que um “marreteiro”? São ambulantes de todas as partes do estado e do país que dirigem-se até Xapuri pela Fé, mas principalmente pela oportunidade de vendas, já que anualmente milhares de pessoas costumam visitar a cidade nesta época. Essa característica comercial torna a comemoração um bem cultural importante para a história da cidade e de todo o Acre.

Veja imagens exclusivas do ContilNet na cobertura da procissão no município: