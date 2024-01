Ministério da Saúde renova autorização para Acre continuar realizando transplante de fígado

Foi publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (5), a renovação da autorização para que a Fundação Hospitalar do Acre siga com a realização de transplante de fígado no estado.

A portaria foi assinada pelo médico Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário de Atenção Especializada em Saúde (SAES) do Ministério da Saúde. O decreto levou em consideração a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento.

Só em 2023, o Acre já havia realizado 17 transplantes de fígado. O programa de transplante hepático já existe na Fundhacre desde 2014, e já realizou quase 80 procedimentos que salvaram vidas.

O serviço de transplante da Fundhacre conta com acompanhamento no pré e pós-ambulatório; os pacientes que passam pelo procedimento cirúrgico são assistidos por uma equipe multiprofissional preparada.

O Acre é o único estado da Região Norte que realiza o serviço de transplante hepático, e o governo do Estado vem atuando no compromisso de manter o programa, atendendo a população local e de outros estados.

Entenda a logística

Para viabilizar o processo de captação e transplantes, é necessária a integração e envolvimento de uma equipe multidisciplinar, incluindo profissionais da Organização de Procura de Órgãos (OPO) vinculada à Central Estadual de Transplantes, com a coordenação da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), que viabiliza a distribuição e logística para a chegada do órgão.

Quando o órgão é de outro estado, a Força Aérea Brasileira (FAB) realiza o transporte. Já a equipe da Fundhacre disponibiliza toda estrutura, assistência técnica, logística para equipe de transplantes e receptores dos órgãos, além de contar com um grupo cirúrgico com excelência em procedimentos desse porte.