Ministério da Saúde renova habitação de transplante de fígado do Acre

O credenciamento para realização do serviço de transplante hepático da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) foi renovado, por meio da Portaria SAES/MS N° 5, de 03 de janeiro de 2024. A publicação ocorreu na edição do Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira, 5, autorizando a Fundhacre a continuidade do serviço.

“Essa portaria é um reconhecimento do Ministério da Saúde, atestando que o hospital está habilitado e tem todas as condições necessárias para continuar realizando o transplante”, comenta a coordenadora de Transplantes Valéria Monteiro.

Em 2023, o serviço atingiu o recorde de transplantes de fígado no estado, com a realização de 18

procedimentos, contabilizando 80 desde o início do programa, em 2014, além de ter sido destaque a nível nacional, ficando em quarto lugar em maior número procedimentos por milhão de habitantes.

O setor conta com uma equipe multidisciplinar especializada, em atendimento de enfermagem, psicologia e apoio administrativo, para agendamento de exames de pacientes do pré e pós-transplante. “Esse acompanhamento é para toda vida, e tem um papel fundamental para a evolução e seguimento do paciente”, afirma Monteiro.

O Acre é o único estado da Região Norte que realiza o serviço de transplante hepático, e o governo do Estado vem atuando no compromisso de manter o programa em funcionamento.