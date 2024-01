“Ainda na cama, ele tenta me penetrar, mas eu me neguei e ele enfiou dois dedos super forte na minha vagina, com a intenção de machucar, e machucou”, disse ela em outro momento do relato.

Segundo Janaína, após o episódio, o ex-BBB continuou mandando mensagens. A tal ex-amiga também seguiu intermediando na situação.

Ao ver que a modelo estava disposta a denunciá-lo, Antonio Rafaski passou a ameaçá-la. Ela pede medida protetiva contra o ex-participante do BBB17.

“Preciso de uma medida protetiva! Já fiz uma denúncia penal no Ministério Público de São Paulo. E também outra denúncia na delegacia da minha cidade natal. Não obtive nenhuma resposta. Tenho medo de estar no Brasil. Entrei para as estatísticas, e nada aconteceu. Deram baixa na minha denúncia, não deram procedência. No Brasil, quem tem dinheiro sempre leva vantagem nesses casos”, relatou.