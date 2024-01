Modelo apontada como mãe do filho de Neymar já namorou outros famosos

A coluna Fábia Oliveira, que sabe de tudo e mais um pouco, descobriu que a suposta mãe do terceiro filho de Neymar já namorou outros famosos antes de apostar no craque. Segundo uma fonte exclusiva, Amanda Kimberlly, que é bastante discreta e muito low profile, viveu por muito tempo em Votorantim, interior de São Paulo.

A fonte afirmou que a mocinha se relacionou com um integrante do grupo de rap Cone Crew e, ao terminar o namoro, emendou um novo relacionamento com Koba, da banda Restart, sucesso nos anos 2000. Inclusive, chegou a morar junto com o rapaz. Porém, o romance não deu certo e logo ela mudou de companheiro, ficando com um empresário parente do ex-presidente do Brasil, José Sarney, dono de baladas caríssimas.

O amigo desta jornalista contou que a modelo paulistana deu fim ao namoro com o membro da família Sarney e engatou um novo affair com um empresário do ramo de futebol e, provavelmente, foi aí que ela conheceu o jogador. Eita!

Depois da identidade da mãe de um suposto terceiro filho de Neymar ser revelada, familiares do atleta contaram que ele pretende confirmar se terá ou não o terceiro filho e até já se colocou a disposição para realizar um teste de DNA, assim que o bebê nascer, e caso seja o pai, assumir todas as responsabilidades. As informações são do Leo Dias

Segundo o Fofocalizando, do SBT, a moça se chama Kimberlly, mas é conhecida na web como Kim. Ela mora em São Paulo, é modelo e conta com quase 200 mil seguidores no Instagram, onde a conta foi reativada na manhã desta segunda-feira (22/1).

De acordo com as informações, a moça estaria no primeiro trimestre da gestação após viver um romance com o jogador, que está se recuperando de uma lesão. A notícia da gravidez foi dada através de um aplicativo de mensagens, deixando o atleta surpreso e, ao mesmo tempo, preocupado com a reação de Bruna Biancardi, com quem terminou um relacionamento em dezembro do ano passado.

Especulações em torno de mais um herdeiro do boleiro vem ganhando a web desde janeiro, quando uma influenciadora sugeriu que Mavie ganharia mais um irmãozinho. “Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter”, escreveu Jamille Lima.

Na época, a equipe do jogador se pronunciou, através de nota enviada à Caras, e negou que haja alguma mulher grávida do atleta. “Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações”, afirmou o comunicado.