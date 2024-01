O ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira Mário Jorge Lobo Zagallo, conhecido apenas como Zagallo, faleceu na noite desta sexta-feira (5). Uma nota foi publicada nas redes sociais do jogador no início da madrugada deste sábado (6). Zagallo é único tetracampeão do mundo e conhecido por ser uma das maiores lendas do futebol mundial.