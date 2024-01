Morte em churrasco da firma: laudos podem revelar causa de intoxicação

O mistério da intoxicação de ao menos 7 funcionários de uma empresa agropecuária de Patrocínio, cidade com menos de 100 mil habitantes no interior de Minas Gerais, pode ser desvendado ainda nesta terça-feira (16/1), com os resultados dos primeiros laudos dos produtos consumidos na festa da firma antes da tragédia.

A festa da firma aconteceu na sexta (12/1), em uma chácara na região de Patrocínio, e foi regada a bebida alcoólica e churrasco. Ainda durante o evento, participantes começaram a passar mal, com vômitos e náusea, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

Sete pessoas foram levadas ao hospital e uma delas morreu: Wagner Orlandelli Martin, de 37 anos, conhecido como Carotim, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu na manhã de sábado (13/1).

Quando socorrido, ele estava caído em um banheiro da chácara, já desacordado, sofrendo uma crise convulsiva.

Outros seis homens foram internados, um deles tendo sido transferido de avião para Belo Horizonte.

Os laudos

O Secretário de Saúde de Patrocínio, Luiz Eduardo Salomão, informou que os primeiros laudos da Vigilância Sanitária devem ficar prontos na tarde desta terça.

Tanto a comida quanto a bebida consumida pelos convidados foram testadas em busca da substância causadora da intoxicação.

A polícia também investiga o caso.

A empresa 4 Folhas Agronegócios, firma dos intoxicados, lamentou a morte do colaborador e está fechada, em luto oficial, até a próxima quinta-feira (18/1). Veja postagem nas redes da firma: