Moto bate em bezerro e casal morre atropelado por caminhão

Valcilio Valcemir de Santana, 44 anos, e Maria Aparecida de Almeida, 45 anos, morreram atropelados por um caminhão na MT-010, no Distrito da Guia, na noite desta quarta-feira (17).

As informações são de que o casal seguia pela rodovia em Honda XRE, sentido Acorizal/ Distrito da Guia, quando, na altura do km 41, bateu em um bezerro que cruzava a pista. Com o impacto da batida, Valcilio e Maria Aparecida foram arremessados e caíram na pista contrária, momento em que foram atropelados pelo caminhão.

À polícia, o condutor do caminhão disse que não conseguiu frear a tempo de evitar o acidente. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou as mortes das vítimas. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para a realização dos procedimentos necessários e encaminhou os corpos para necropsia.

A Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran) apura o acidente.