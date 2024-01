Motorista perde controle e carreta tomba fora da pista na BR-364

Uma carreta carregada de produtos de limpeza tombou para fora da pista no final da tarde da última quinta-feira (4), na BR-364, trecho entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

O acidente aconteceu em um trecho da rodovia considerado bom, o que levantou a hipótese de que o motorista tenha perdido o controle do veículo devido à sonolência e cansaço.

O condutor seguia para Cruzeiro do Sul no momento do acidente e não se machucou. Os danos foram apenas materiais.

Até a manhã desta sexta-feira (5) o veículo ainda seguida tombado na lateral da pista. Não se tem informações de quando o veículo será retirado do local.