MPAC denuncia policial por abuso de autoridade e agressão e pede afastamento de agente

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Feijó, ofereceu denúncia contra o policial civil Elves Gomes de Lima pelos crimes de abuso de autoridade e lesão corporal.

A denúncia foi assinada pelo promotor de Justiça Substituto Lucas Nonato e tem como base nos acontecidos com uma vítima que buscou proteção policial no dia 9 de agosto de 2022.

O MPAC solicitou medidas à Corregedoria da Polícia Civil do Acre e o afastamento cautelar do policial de suas funções, visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

De acordo com os autos, a vítima teria sido agredida com um chute por um adolescente. Ao acionar a polícia, os agentes teriam dado pouca importância ao ocorrido. Durante a ocorrência, um dos policiais militares, na tentativa de intimidar, apertou com força o ombro da vítima e a conduziu até a Delegacia de Polícia Civil de Feijó.

Ainda conforme denúncia, a vítima alegou ter sofrido discriminação e ofensas homofóbicas por parte dos PMs. Ao reclamar do tratamento, a vítima teria sido agredida com um tapa no rosto, desferido por Elves Gomes. Após isso, foi atingida com dois chutes nas costelas e xingamentos.

Após as agressões, a vítima foi colocada em uma cela da delegacia, onde ficou apreendida das 22h às 7h do dia seguinte. Ao sair, foi em busca de atendimento médico no Hospital de Feijó, onde foi submetida a exame de corpo de delito.

O Ministério Público solicitou a juntada dos antecedentes criminais do acusado e o encaminhamento de informações à Superintendência da Polícia Federal e ao Instituto de Identificação Raimundo Hermínio da Melo.