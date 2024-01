MPT em Rondônia e Acre inicia ano com novos procuradores e procuradoras do trabalho

Rondônia e Acre – O Ministério Público do Trabalho (MPT) na 14ª Região – Rondônia e Acre, inicia o ano de 2024 com novos Membros e Membras em sua composição.

Na Procuradoria do Trabalho de Rio Branco/AC, Roberto D’Alessandro Vignoli, natural de Porto Alegre/RS, assumiu a titularidade do 2º Ofício Geral e a Coordenação Regional da COORDINFÂNCIA (Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente) e Ana Paula Pinheiro de Carvalho, mineira da cidade de Patos de Minas/MG, assumiu a titularidade do 3º Ofício Geral e a Coordenação regional da CONATPA (Coordenadoria Nacional de Trabalho Portuário de Aquaviário).

E na Procuradoria do Trabalho do Município de Ji-Paraná/RO, Paula Delgado Nunes de Assis Silva, natural de João Pessoa/PB, assumiu a titularidade do 2º Ofício Geral e a Coordenação regional da CODEMAT (Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora)

Nas Fotos: Procuradoras do Trabalho Paula Delgado Numes de Assis Silva, Ana Paula Pinheiro de Carvalho e Procurador do Trabalho Roberto D’Alessandro Vignoli

Na Sede, em Porto Velho, os novos Membros são o Procurador do Trabalho Igor de Sousa Gonçalves, que atuava na Procuradoria do Trabalho em Rio Branco/AC e por remoção transferiu-se para a capital rondoniense para titularizar o 1º Ofício Especializado da Procuradoria Regional do Trabalho, e os Procuradores Regionais do Trabalho José Wellington de Carvalho Soares, promovido ao cargo pelo Procurador Geral do Trabalho, pelo critério de antiguidade, que assumiu o 5º Ofício Geral da Procuradoria Regional do Trabalho, e Maurício Coentro Paes de Melo, promovido ao cargo pelo critério de merecimento e que titulariza o 6º Ofício Geral da Procuradoria Regional do Trabalho (PRT-14).

Os novos Membros ocupam vagas abertas com a remoção dos Procuradores e Procuradoras Virgínia de Azevedo Neves e Ana Cláudia Rodrigues Bandeira Monteiro (Regionais), Jaime Fiomaro dos Santos Neto, Michéle da Rocha e Juliana Barbosa Guedes Rauh.

ASCOM – MPT/RO E AC – Procuradoria Regional do Trabalho na 14º – Rondônia e Acre