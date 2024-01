Namorada de Arthur Aguiar fala de gravidez e conta como é a relação com a filha de Maíra Cardi

Namorada de Arthur Aguiar, Jheny Santucci conta os dias para a chegada do primeiro filho do casal, Gabriel. Ela já está no final da gestação e conversou com o portal LeoDias sobre esta fase e a ansiedade para a chegada do filho e da nova vida que vai iniciar. Ela também falou sobre vaidade com o corpo, trabalho e a relação com Sophia, filha que seu namorado teve com a influenciadora Maíra Cardi.

Jheny e Arthur tiveram um relacionamento rápido, até que na virada do ano anunciaram a reconciliação, conforme o portal LeoDias noticiou com exclusividade. Quando ela descobriu a gravidez, uma das suas funcionárias, Aline Ferraz, já notava diferença no comportamento, então a empresária afirmou ter feito três testes para ter certeza.

Nestas últimas semanas, ela revela como está sendo: “Essa reta final passa muito devagar, barriga bem pesada e muita ansiedade!”, confessou a mãe de primeira viagem, que vai tentar o parto normal: “Estamos só aguardando o dia que ele vai decidir vir ao mundo!”, completou.

A chegada de um filho mexe em todas as áreas da vida de uma mulher e a namorada do ator falou sobre como está a expectativa para a chegada do bebê: “É um mundo completamente diferente e novo. Confesso que dá um frio na barriga pensando em como será daqui pra frente, a maternidade é uma caixinha de surpresas e muita coisa irá mudar. Mas farei de tudo pra ser a melhor mãe que eu puder para o Gabriel”, disse.

Vida profissional

Santucci, que trabalha desde os 13 anos, não consegue se ver afastada do trabalho por muito tempo, mas as prioridades mudaram: “Meu bebê será um recém-nascido somente uma vez, tudo pode esperar, menos esse momento pra ser vivido. Sei que vai ser difícil, na verdade já está sendo”, destaca ainda não sabendo quanto tempo ficará longe dos negócios.

“Nós empresários nunca deixamos de trabalhar, estou com bastante projetos em andamento, um site de venda de cabelos para ser lançado, serviço não vai faltar, mas vou seguindo no home office”, revelou os planos.

Vaidade

Algumas mães optam por fazer procedimentos estéticos depois do parto. Jenhy foi questionada se pretende se submeter a alguma operação após dar à luz, mas adiantou que não pensa muito em relação a isso, já que desde que soube da gravidez começou a se cuidar: “Nessa fase pensamos somente no bebê e mais nada. Como sou bastante vaidosa e me cuidei bastante durante toda a gestação, acredito que isso vai ajudar na recuperação do corpo pós parto, e vai evitar futuros procedimentos, por isso sempre tento influenciar as gestantes que me seguem a ter cuidados diários, para manter autoestima em dia e estar bem quando seu bebezinho chegar”.

Bato sempre na mesma tecla de se cuidar, do jeito que dá, dentro da sua realidade, até porque depois é bem mais difícil e mais caro quando não se teve esse zelo durante a gestação. Infelizmente nem todas elas podem custear procedimentos estéticos e cirúrgicos nesse pós”, acrescentou a namorada de Arthur Aguiar.

Enteada

No final da entrevista, Santucci falou do carinho que Sophia já tem pelo irmãozinho: “Sophia é uma princesa, muito carinhosa comigo e com Gabriel. Ela fala que está ansiosa para conhecer e brincar com seu irmãozinho, tenho certeza que será uma irmã muito maravilhosa”, finalizou.