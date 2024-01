Namorada de Gladson Cameli celebra virada de ano e se declara nas redes sociais: “amo você”

A engenheira Hanna Sallim usou as redes sociais nesta segunda-feira, 1º janeiro de 2024, para se declarar ao governador Gladson Cameli (Progressistas). Em uma publicação de reels, ela expressou sua gratidão pelos momentos maravilhosos vividos ao lado de Gladson em 2023 e expressou sua expectativa por muitos momentos extraordinários juntos em 2024.A declaração de amor finalizou a mensagem, evidenciando a intimidade do casal.

“Uma das melhores coisas que aconteceu em 2023, obrigada meu amor por tudo que estamos vivendo e que venham muitos e muitos momentos maravilhosos e extraordinários juntos 🥰🥰 amo você ❤️ @gladsoncameli”, escreveu.

A virada de ano de Gladson Cameli aconteceu em sua cidade natal, Cruzeiro do Sul, na Arena do Juruá. O governador compartilhou esse momento especial com a namorada e a festa contou com a presença de familiares, amigos e membros da base governista, incluindo o secretário Jonathan Donadoni.

Durante o discurso de Réveillon, Gladson desejou que o novo ano fosse encarado com fé, união e a certeza de que seria o melhor ano das vidas de todos. Ele expressou a esperança de construir um Acre cada vez melhor.

“Meu povo, que essa nova jornada seja encarada com fé, união e com a certeza de que esse será o melhor ano de nossas vidas. Que cada um de vocês tenham orgulho de si, e que possamos unir forças para construir um Acre cada vez melhor. Nesse verdadeiro encontro de famílias, não somente do Juruá, mas de todo o estado. Que todos possamos sair daqui com as energias renovadas e com a esperança de viver num mundo de igualdades e mais próspero”, disse Gladson.

A celebração, que reuniu mais de 40 mil pessoas, foi organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul em parceria com o Governo do Estado. Além dos shows locais, a população pôde prestigiar a apresentação nacional da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo.

Além disso, a festa também foi uma oportunidade para movimentar a economia da cidade. Ao todo, 50 empreendedores puderam vender seus produtos, como bebidas e bebidas, durante o evento.

Confira algumas fotos da festa, feitas pelo fotógrafo Marcos Santos, da Secretaria de Estado de Comunicação: