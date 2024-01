Não passou no Sisu 2024? Veja 7 dicas para estudar online

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 divulgou seu resultado nesta terça-feira (30) e, com isso, muitos estudantes já estão comemorando a possibilidade de ingressar em um curso superior público. Essa felicidade, contudo, não é compartilhada por todos os candidatos, já que muitos não serão contemplados com uma das vagas na faculdade. A boa notícia é que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece todos os anos e sempre vai haver mais uma oportunidade de conseguir uma boa nota para o Sisu.

Vale lembrar que ainda vão sair chamadas para a lista de espera do Sisu, ou seja, quem não encontrou seu nome na chamada regular ainda poderá entrar para a faculdade neste ano. A seguir, veja sete dicas para estudar online e entrar na universidade no ano que vem.

1. Silencie as redes sociais

As redes sociais podem ser uma fonte de distração para quem precisa focar nos estudos. O volume de mensagens e as constantes atualizações no feed desviam a atenção facilmente e atrapalham o usuário na rotina de estudos. Um dos grandes culpados por esse vício são as notificações e, por isso, silenciar as redes sociais é uma boa estratégia para não se distrair. O usuário pode desativá-las pelo aplicativo ou nas configurações do aparelho. Alguns celulares ainda contam com o “Modo Foco”, que auxilia na administração do tempo na Internet.

2. Organize anotações e resumos por disciplina no Google Drive

O Google Drive é uma ferramenta útil para organizar conteúdos, anotações e resumos das disciplinas. Criar pastas exclusivas para cada matéria, por exemplo, pode tornar os estudos mais dinâmicos e, principalmente, tende a ajudar na hora de consultar um conteúdo específico. O drive aceita diferentes tipos de arquivo, como PDFs, vídeos, mapas mentais, planilhas e muitos outros formatos.