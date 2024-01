Neila Rosas acerta permanência no Atlético e planeja Brasileiro

Em uma reunião realizada na tarde desta quinta (4) na sede da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), foi definida a permanência de Neila Rosas no comando do futebol feminino do Atlético. A diretoria do Galo pensou em trocar o comando, mas o bom senso prevaleceu para a sequência do trabalho.

“Conseguimos chegar a um acordo e vamos trabalhar para termos um Atlético forte na disputa do Campeonato Brasileiro”, comentou Neila Rosas.

Definir um treinador

Segundo Neila Rosas, existe a intenção de fechar a contratação de um técnico para o torneio nacional. Contudo, as opções profissionais e a questão financeira são problemas. “Os nossos profissionais estão sendo contratados para disputa do Estadual (masculino) e isso dificulta. Não temos dinheiro e fica complicado formalizar uma proposta”, explicou a dirigente.

Elenco forte

Neila Rosas espera iniciar a preparação para o Brasileiro no início de fevereiro e a meta é montar um elenco competitivo visando passar de fase. “Vamos formar um time para realizar uma grande campanha. A base do Estadual vai ser mantida e ainda iremos reforçar”, afirmou Neila Rosas.