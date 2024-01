Nível do Rio Acre atinge 11,88m na capital acreana; confira as últimas medições

O nível do Rio Acre continua subindo em Rio Branco, é o que aponta os últimos dados obtidos pela Defesa Civil da capital, na manhã desta terça-feira (9).

Nesta terça, às 6h, o afluente atingiu a marca de 11,88m – 8 cm a mais do que o registrado às 18h de segunda, quando o Rio estava em 11,80m.

O monitoramento está sendo realizado a cada 3 horas pelos órgãos de controle do estado e município.

A cota de alerta é 13,50m, e a de transbordamento é 14m.

De acordo com o coordenador do órgão, coronel Cláudio Falcão, o Rio Acre não chega a essa data com um nível tão alto desde 2020, e nunca havia ocorrido até aquele ano.