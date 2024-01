Nota de retratação do ContilNet em favor da empresa Agrocortex Madeiras do Acre

O portal de notícias ContilNet, em cumprimento à decisão judicial e ao acordo firmado nos autos do processo nº 0700916-83.2023.8.01.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, vem a público retratar-se quanto à notícia publicada em 16 de setembro de 2022, a qual já foi devidamente excluída de nosso portal.

Reconhecemos que a informação divulgada sobre a empresa Agrocortex Madeiras do Acre não corresponde à realidade. Diferentemente do que fora alegado originalmente, confirmamos que a Agrocortex realiza os devidos recolhimentos tributários ao Estado do Acre, onde está situado o seu estabelecimento industrial. A empresa é um relevante gerador de empregos no município de Manoel Urbano, empregando quase que totalmente mão de obra local.

A Agrocortex não somente contribui significativamente para a economia local através da criação de empregos, mas também demonstra seu compromisso social e fiscal. A empresa é responsável pelo recolhimento de todas as verbas trabalhistas e tributos incidentes oriundos de sua folha de funcionários, reafirmando sua idoneidade e comprometimento com os órgãos públicos.

Além disso, gostaríamos de destacar o respeito da Agrocortex pelos entes públicos acreanos. A empresa firmou um termo para fornecer madeira a baixo custo ao município de Rio Branco, uma iniciativa que visa fomentar o mercado interno e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Portanto, reiteramos que a notícia inicialmente veiculada por nosso portal é inverídica, e por esta razão, apresentamos nossa retratação. O ContilNet se compromete a manter a integridade e a precisão na divulgação de informações, respeitando sempre a verdade e o compromisso com seus leitores.

Agradecemos a compreensão de todos e reafirmamos nosso compromisso com o jornalismo sério e responsável.