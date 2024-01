Nova Honda Sahara é apresentada em lançamento na Star Motors e relembra sucesso dos anos 90

A Star Motors, localizada na Avenida Chico Mendes, em Rio Branco, realizou na manhã deste sábado (27), o lançamento da motocicleta mais aguardado do ano, a Honda XRE Sahara 300.

A motocicleta carrega consigo um design que resgata o espírito do passado, relembrando a imponente e clássica Sahara NX 350, lançada em 1990, ao mesmo tempo em que incorpora as mais recentes tendências dos modelos Adventure.

O gerente da Autorizada Honda, Marcelo Dias, ressaltou as novidades que a nova motocicleta oferece.

“A nova Sahara veio com tudo novo. Motor, chassi, painel digital. Além disso, é uma motocicleta desenvolvida no Brasil e com certeza, atende o público que usa moto no asfalto, mas também na estrada de terra. É uma motocicleta muito versátil”, destaca.

O modelo conta com um sistema de iluminação Full-LED, que garante a visibilidade, e também, acrescenta um toque moderno ao design, elevando a experiência de pilotagem em terrenos diversos.

O motociclista Mauro Marajá fez questão de conferir em primeira mão a nova Sahara e deixou suas impressões sobre o produto Honda.

“Eu gostei mais da cor preta, porque motociclista sempre gosta do preto. Para os jovens que gostam de moto hoje, essa que é a moto. É uma moto pra quem gosta de viajar, pegar até uma lama, pois ela vai passar tranquila”, enfatizou.

A nova Sahara está disponível em três versões: Standart na cor cinza metálico; Rally na cor vermelho; e Adventure na cor bege metálico.

Durante o lançamento na loja, os clientes já puderam fazer o teste ride. E para quem não conseguiu chegar a tempo, durante toda a próxima semana a Star Motors estará com as motocicletas disponíveis para o teste.

Para quem deseja fechar negócio e garantir a sua Sahara, basta ir até à concessionária e ter acesso as melhores condições, entre elas, o consórcio Honda, à vista ou por meio do financiamento próprio do Banco Honda.