Novo ministro da Justiça, Lewandowski esteve no Acre e foi homenageado; relembre

O ex-ministro e ex-presidente do STF, Ricardo Lewandowski, foi confirmado pelo presidente Lula (PT), nesta quinta (11), como o substituto de Flávio Dino (PSB) no ministério da Justiça. Mas a mudança só passa a valer a partir do dia 1° de fevereiro, data que Dino toma posse como ministro do STF.

Em 2015, enquanto era presidente do STF, Lewandowski esteve no Acre e foi homenageado pelo então governador Tião Viana (PT), que estava em seu segundo mandato.

A homenagem ocorreu no dia 14 de setembro de 2015, durante uma solenidade do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), quando Lewandowski veio ao estado para lançar o projeto Audiência de Custódia e inaugurar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do 2° Grau.

Na ocasião, Ricardo Lewandowski foi agraciado com a Ordem da Estrela do Acre, honraria concedida a personalidades que foram capazes de contribuir tanto para o cenário nacional quanto estadual.

“Vossa Excelência é um homem atento, dirigente de um poder preocupado com as funções democráticas do Estado brasileiro. Nós agradecemos por uma pasta nova, que está sendo construída na história do Brasil e do Acre, que é a simplificação de medidas complexas e custosas”, disse o então governador Tião Viana.

Já Lewandowski, destacou a harmonia entre os três poderes no Acre. “O Acre possui um clima não só de independência entre os três poderes, mas, sobretudo, um clima de harmonia, que é também uma determinação da nossa Carta Magna. Porque, ainda que os poderes sejam independentes, se não forem harmônicos nós teremos uma situação de inconstitucionalidade. Parabéns a todos que encabeçam isso”, afirmou na data.