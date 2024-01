Novo RG: veja como tirar a nova carteira de identidade nacional

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, 17 estados, além do Distrito Federal, estão emitindo o documento. Nove unidades da Federação ainda não começaram. Quase 3 milhões foram emitidos até agora.

O que muda com a nova carteira de identidade?

Uma das características da nova carteira de identidade, por exemplo, é ter o CPF como único número de identificação, uma maneira de reduzir chances de aplicação de golpes e evitar fraudes.

Além disso, um QR Code permite verificar a autenticidade e saber se o documento foi furtado ou extraviado. A carteira será impressa sem a designação de “sexo” ou diferenças entre “nome social” e “nome”. A medida visa maior inclusão de pessoas LGBTQIA+.

Na versão digital, é possível incluir outros documentos, como carteira nacional de habilitação, título de eleitor, certificado militar e carteira profissional.

Para tirar dúvidas sobre essa e outras questões, veja abaixo, algumas perguntas sobre o documento.

Como tirar o novo RG?

A CIN pode ser solicitada nos institutos de identificação de cada estado e do Distrito Federal, a partir da política de cada unidade para emissão do documento. É comum que a operação fique a cargo da Polícia Civil ou do Detran.

Ao receber o documento impresso, as pessoas podem acessar o aplicativo do governo federal (GOV.BR) e emitir a CIN em formato digital. O processo é similar ao que já ocorre com a CNH.

Pessoas que não têm a nova carteira de identidade perderão acesso a algum serviço?

Não. Serviços aos quais os cidadãos têm direito continuarão válidos mesmo que não tenham a nova carteira.

A troca para o novo RG é obrigatória?

Sim. Todas as pessoas precisarão emitir a nova carteira, mas não há pressa. O prazo para a realização da troca vai até fevereiro de 2032.

Há algum custo para pedir a nova carteira de identidade?

Não. A primeira via da nova carteira e as renovações são gratuitas, assim como já é feito com outros documentos. Porém, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, para emitir uma segunda via haverá cobrança de um valor, a depender da tabela estabelecida por cada unidade federativa.

Quais são os documentos necessários para tirar o novo RG?

Para solicitar a primeira via da nova identidade, é preciso apenas da certidão de nascimento ou casamento.

A nova carteira de identidade tem prazo de validade?

Sim. O prazo varia conforme a idade da pessoa: