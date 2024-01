Nubank agora permite transformar limite do cartão em saldo na conta; veja como

Nesta quarta-feira (24), o Nubank lançou um recurso que permite transformar parte do limite do cartão de crédito em dinheiro na conta. A novidade será liberada de forma gradual para os clientes a partir de hoje.

A troca do limite do cartão em saldo é realizada pelo próprio aplicativo e o valor aparece na conta instantaneamente, não precisando de análise. Essa operação pode ser parcelada em até 12 vezes e tem uma cobrança de juros de 8,5% ao mês.

De acordo com o banco virtual, durante os testes da novidade notou-se que parte dos clientes estava optando por esse novo recurso ao invés de realizar Pix via crédito. Quem realizava várias transações Pix no crédito acabou substituindo pela modalidade porque paga os juros e impostos sobre o dinheiro transferido para a conta e não em cada Pix.

Em comunicado, o Nubank explicou que assim como em outros produtos de parcelamento, é possível antecipar o pagamento das parcelas para ganhar um desconto.

“O objetivo é proporcionar mais segurança aos nossos clientes em momentos de falta de saldo na conta e em estabelecimentos que não aceitam pagamentos no crédito, sendo mais uma alternativa e ampliando as possibilidades financeiras”, disse Livia Chanes, nova CEO do Nubank no Brasil.

Como adicionar saldo na conta Nubank usando o limite do cartão?