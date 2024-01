Otimista para 2024, Gladson diz que não tem estado melhor do que o Acre ao criar novo conselho

O governador Gladson Cameli assinou nesta sexta-feira (5) o decreto que nomeia e constitui o Conselho Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, uma medida pioneira para o estado do Acre.

No discurso, o governador destacou que o Acre precisa se adaptar à realidade do momento em relação à tecnologia e garantir o protagonismo no assunto. “Nós temos que estar sempre atualizados com o mundo, para que a gente possa ser protagonista em todas as pautas que tratam sobre geração de emprego, desenvolvimento e diminuir a burocracia”, disse.

Gladson disse ainda que dará carta branca para o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita. O chefe da pasta lembrou que recentemente, a Assembleia Legislativa do Acre aprovou a Lei Estadual de Inovação Tecnológica e que o Governo reestruturou a Federação de Pesquisa do Acre (Fapac), presidido por Moisés Diniz.

“É um conceito econômico que vai alavancar novos negócios inovadores para o Acre. O Conselho é um grupo de pessoas com mentalidade e conhecimento para construir e dar sequência nas agendas voltadas para o crescimento da inovação”, destacou o secretário.

Os membros do conselho são constituídos de nomes da Universidade Federal do Acre, da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB/AC), Faeac, Fieac e mais.

Composição do Conselho

I – Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT:

a) Assurbanipal Barbary de Mesquita (titular);

b) Ricardo José Damasceno Castelo (suplente);

II – Poder Executivo:

a) Márcio Barros de Oliveira (titular);

b) Thiago de Almeida Alencar (titular);

c) Iuçara Andrade da Costa Souza (titular);

d) Paulo Henrique Silva de Oliveira (suplente);

e) Jalceyr Pessoa Figueiredo Junior (suplente);

f) Dixon Gomes Afonso (suplente);

III – Associação dos Municípios do Acre – AMAC:

a) Marcus Frederick Freitas de Lucena (titular);

b) Júlio Cesar Monteiro da Silva (suplente);

IV – Sistema S e Instituições de Pesquisa, ciência e inovação:

a) Kleber Pereira Campos Júnior (titular);

b) João César Dotto (titular);

c) Mauro Marcello Gomes de Oliveira (titular);

d) Jorge da Silva Freitas (suplente);

e) Tânia Lúcia Guimarães (suplente);

f) Marcia Cristina Alves Freire (suplente);

V – Universidade Federal do Acre – UFAC:

a) Margarida Lima Carvalho (titular);

b) Rafael Augusto Satapra (titular);

c) Vinicius Nunes Goncalves (suplente);

d) Leila Priscila Peters (suplente);

VI – Instituto Federal do Acre – IFAC:

a) Herika Fernanda Montilha Satrapa (titular);

b) Fabio Soares Pereira (suplente);

VII – IES privadas do Acre;

a) Vander Magalhães Nicácio (titular);

b) Ozeas Silva Nobre (suplente);

VIII – Instituições de Pesquisa, Ciência e Inovação de Direito Privado, com execução de projetos de PD&I (ICT’s de direito privado):

a) Bruno Pena de Carvalho (titular);

b) Pedro Paulo e Silva Freire (titular);

c) Judson Valentim (suplente);

d) Carolina Alves da Silva (suplente);

IX – Setor de Cooperativismo:

a) Manoel Valdemiro Francalino (titular);

b) Rodrigo Cunha Forneck (suplente);

X – Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre – FEDERACRE:

a) Cristina Valle D’ Albuquerque Lima Mattos da Costa (titular);

b) Pedro Ferreira e Silva (suplente)

XI – Empresas com Atividades Relevantes no Campo da Inovação:

a) Kaio Oliveira de Almeida (titular);

b) Vinicius Ribeiro de Souza (suplente);

XII – Comissão de Legislação Agrária, Fomento, Agropecuária, Indústria e Comércio, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC:

a) José Altanizio Taumaturgo Sá (titular);

b) Pablo Thyago Bregense de Souza (suplente).

Otimista para 2024

Cameli declarou que começou 2024 com o pé direito e otimista por conta das ações que serão desenvolvidas pelo Executivo ao longo do ano. O governador disse ainda que a medida apresentada nesta sexta-feira, que cria o Conselho, é mais uma atitude que irá elevar o estado a nível nacional.

“Iniciamos o ano e eu estou bastante otimista e grato. O Acre tem pensado alto. Nós não podemos achar que tem estado melhor que o nosso. Eu sempre gostei e gosto de desafios”, disse.

O governador finalizou dizendo que com a ajuda da bancada federal, da Aleac e de todas as instituições, o governo irá “vencer e preparar o presente para o futuro das nossas autoridades”, como ele chama as crianças.

Veja fotos do evento: