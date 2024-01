Pai é preso por matar suspeito de executar o filho dele em Porto Velho

Policiais da DERCCV (2ª Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida) prenderam, na manhã desta quinta-feira (18), dois homens suspeitos de executarem Guilherme Matheus Araújo Nóbrega, de 20 anos, com 52 tiros, em Porto Velho (RO).

Conforme a Polícia Civil, um dos presos é pai do jovem Renan Marques da Silva, de 20 anos, executado no dia 13 de junho do ano passado em uma residência na Rua Tamareira com Rua Paulo Francis, no bairro Conceição. O outro preso é o primo de Renan.

Ambos são suspeitos de executarem Guilherme, com 52 tiros, no dia 1° de dezembro do ano passado em uma residência na Estrada dos Japoneses, quilômetro 5,5 da linha Cascalheira, na zona rural de Porto Velho.

Ainda segundo investigações, Guilherme teria executado Renan Marques. Por isso, o pai e o primo de Renan mataram Guilherme. Para a Polícia Civil, a motivação do crime foi vingança.