Pedro Balu assume comando do Andirá na disputa do Estadual

O presidente do Andirá, professor Afonso Alves, confirmou a contratação do técnico Pedro Balu para comandar a equipe na disputa do Campeonato Estadual. O Morcego estreia na competição no dia 17 de fevereiro contra o Adesg, no Florestão.

“Fechamos com o Balu. Estávamos em busca de um treinador e agora é seguir com trabalho”, comentou Afonso Alves.

Será apresentado

Pedro Balu será apresentado nesta sexta, 26, às 15 horas, no campo do Sucupira. “Vamos apresentar o Pedro Balu e vai ocorrer uma definição a respeito da preparação. Nossa meta é seguir na primeira divisão”, afirmou o presidente.

No Juventus

O elenco do Andirá vai mudar o local dos treinamentos. Na segunda, 29, os jogadores do Morcego irão realizar os trabalhos no Juventus.