Pela 1ª vez, Acre oferece exame complexo para diagnosticar doenças no pâncreas e vias biliares

“Há um ano, as dores intensas na região das costas e do estômago eram comuns no meu dia a dia. Com o passar do tempo, o tom da minha pele e dos olhos sofreu alteração e passou a ter uma coloração amarelada. Sofri bastante, sobretudo porque a doença me impossibilitou de trabalhar e fazer coisas comuns”. O relato de Andreanes de Almeida foi feito após a paciente realizar exame de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), que consiste na desobstrução das vias biliares, que são canais conectados à vesícula, um órgão muscular que atua no sistema digestório, e do pâncreas, responsável pela produção de hormônios.

A ação inédita do governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), teve início na última sexta-feira, 19, no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e marcou a oferta do serviço na rede pública de saúde.

Um dia após à realização do exame, que retirou pedras das suas vias biliares, Andrianes recebeu alta médica e segue o tratamento em casa. Ela celebrou o apoio do Estado, pois se fosse arcar com custos do procedimento na rede particular teria de desembolsar cerca R$ 20 mil. “Estou bem e muito feliz, pois sei que em breve voltarei a trabalhar e levarei a minha vida normalmente. Hoje o meu coração é grato a todos os envolvidos”, afirmou.

Inicialmente, foram atendidos dois pacientes. A previsão é de que sejam feitos seis procedimentos mensalmente, reduzindo a demanda reprimida no Acre. “Cruzeiro do Sul se tornará referência na oferta do exame, ou seja, pacientes de outras regiões do Acre serão regulados para realizar o procedimento na região”, explicou Francisco Paulo Neto, gerente-geral do Complexo Regulador do Juruá.

Rafael Gomes, assessor técnico da Coordenação Regional de Saúde do Juruá, Tarauacá e Envira, destaca que a disponibilização do serviço no Juruá representa um avanço histórico. “O governador Gladson Cameli determinou e, por meio dos esforços do secretário Pedro Pascoal, estamos melhorando o acesso aos serviços de saúde aos acreanos. A oferta do exame de CPRE representa uma economia de gastos públicos e a redução de transtornos aos pacientes, que antes precisavam se deslocar para outro estado em busca de tratamento. Com isso, o maior beneficiado com a dedicação, compromisso e zelo da gestão estadual é a população”, ratificou.