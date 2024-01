Piovani critica Cauã, Gagliasso e Loreto por traições passadas: “Não passo pano para macho escroto”

Em uma só sequência de stories do Instagram, Luana Piovani criticou Wanessa Camargo, Dado Dolabella, o BBB e até mesmos atores da Globo que traíram suas companheiras: José Loreto, Cauã Reymond e Bruno Gagliasso. Eu sua análise, a atriz diz que não faz questão nenhuma de se relacionar com homens que ferem mulheres, mesmo que não seja com violência, mas com traições.

Veja!

“Eu não conheço o Cauã, não conheço aquele Loreto. Mas pra mim é o seguinte, fez mal pra uma mulher fez mal pra mim. Inclusive é um dos motivos que eu e Bruno [Gagliasso] a gente nunca conseguiu se acertar”, declarou a artista, que mora em Portugal.

Piovani então lembrou de quando foi dar apoio a Giovanna Ewbanck, quando ela se separou do ator: “Quando aconteceu a merda lá com a mulher dele, eu tomei remédio, fui lá cuidar da mulher dele. E que bom que eles se acertaram, mas pra mim ele tem sempre um pontinho preto anotado.”

Se referindo a todos os homens que cometeram uma traição ou um crime de violência, Piovani terminou com mais uma crítica: “Eu lamento por vocês que fazem esses bostas pessoas queridas do Brasil”.