PM e Samu do Acre receberam mais de 20 mil trotes em 2023, aponta Sejusp

Um levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) revelou que em 2023 o número 190, emergência da Polícia Militar, recebeu 20 mil trotes.

Outro serviço essencial que teve um grande número de trotes foi o 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que no ano passado recebeu 259 trotes, um crescimento de 13% quando comparado ao ano de 2022, em que foram recebidos 205 trotes.

Entre os trotes mais comuns para a PM estão aqueles passados por crianças e adolescentes, apenas por brincadeira. Mas também já houve casos associados a organizações criminosas do estado, com o intuito de direcionar a polícia para áreas de grupos rivais.

Já com relação aos trotes aplicados no Samu, já houve casos em que os socorristas ao se deslocar ao local da ocorrência já foram agredidos e assaltados.

Vários Boletins de Ocorrência já foram registrados pelas vítimas dos trotes, no entanto, ninguém foi identificado. O problema também já foi assunto na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), mas nenhuma providencia foi adotada para tentar inibir o fato.