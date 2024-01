Polícia Militar efetua prisão de homem por tráfico de drogas no centro de Rio Branco

Na noite desta terça-feira (16), uma operação policial conduzida pela Companhia do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), pertencente ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE), resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Papoco, em Rio Branco (AC).

Durante um patrulhamento de rotina no centro da cidade, os policiais avistaram um indivíduo identificado como Renato Ferreira Damásio, 29 anos, contando dinheiro na rua Rui Barbosa. Ao perceber a aproximação das autoridades, Renato tentou se desfazer de uma parte da substância ilícita que carregava, atirando-a sobre um telhado nas proximidades. Contudo, os agentes, flagraram a tentativa de evasão do suspeito.

Na abordagem pessoal, um pedaço de pedra de crack foi encontrado no bolso de Renato, enquanto o segundo pedaço foi localizado no telhado de uma residência. Além das drogas, uma quantia significativa de dinheiro, proveniente do tráfico, estava em posse do suspeito. A consulta ao sistema judiciário revelou que Renato já possui antecedentes criminais, incluindo passagens por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Renato foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde será interrogado pelo delegado plantonista.