Polícia prende foragido acusado de matar presidente de partido no Acre

A Polícia Civil de Xapuri prendeu na última quinta-feira (11), na Estrada da Borracha, F. da S. B., de 34 anos, que estava foragido da justiça, acusado pela morte de Josimar da Silva Barros, presidente do partido PSOL, no município. O caso aconteceu em 20 de novembro de 2019.

Na companhia dele, estava J. da S. C., de 48 anos, foragido desde o ano de 2003. O homem é acusado de roubo e seguia com destino a Xapuri no momento da prisão.

A operação que culminou na prisão dos dois foragidos aconteceu em atenção às festividades em homenagem a São Sebastião, padroeiro de Xapuri, que terá como auge o dia 20 de janeiro, data em que é dedicada ao santo e em que a cidade recebe milhares de pessoas.

Relembre o assassinato de Josimar Barros

O presidente do PSOL, que também era empresário no ramo de motos em Xapuri, foi assassinado com um tiro de espingarda no peito, na Reserva Extrativista Chico Mendes.

Segundo informações, o acusado e a vítima já estariam em disputa por divisão de terra há pelo menos três anos, na época do crime.

Segundo informações, a vítima teria ido ao local para tratar da divisão de terras na localidade, convidado por seu assassino, e ficaram conversando. Foi quando o caseiro ouviu um disparo de espingarda e depois viu o acusado correndo para dentro da mata.

Após o caseiro andou por cinco horas no ramal de difícil acesso até chegar na casa da esposa da vítima, na cidade, e avisar sobre o ocorrido.