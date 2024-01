Polícia procura por homem que matou esposa espancada

A Polícia Civil de Rondônia está em busca de Edmilson Alves Pereira, suspeito de feminicídio da vítima Solange Evangelista Dias, ocorrido em Chupinguaia-RO, no último dia 26 de janeiro. O homem, atualmente foragido, possui mandado de prisão preventiva em aberto e conseguiu evadir-se antes de ser localizado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Solange foi encontrada caída no chão com cortes profundos na cabeça, além de apresentar sangramento no nariz, boca e ouvidos. O corpo da vítima também estava parcialmente queimado, ao lado de uma garrafa de cachaça que teria sido utilizada para atear fogo nela.

Moradores que ouviram os pedidos de socorro acionaram imediatamente a polícia e uma ambulância. A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde da cidade, porém, não resistiu aos ferimentos.

Solange, mãe de três filhos, havia se mudado recentemente para Chupinguaia. Testemunhas relataram à investigação que a vítima já havia reclamado anteriormente sobre agressões sofridas em casa.

A polícia faz um apelo à comunidade, solicitando colaboração com informações sobre o paradeiro de Edmilson Alves Pereira.

Para denúncias, entre em contato com o Disque Denúncia pelos números 197 ou 190.