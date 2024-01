Policial que sacou arma durante briga no Mercado do Bosque será investigado e PM aciona corregedoria

A Polícia Militar do Acre (PMAC) se posicionou publicamente na tarde deste sábado (27) sobre um vídeo que mostra um policial da coorporação sacando sua arma durante uma confusão no Mercado do Bosque, em Rio Branco.

SAIBA MAIS: VÍDEO: policial se envolve em briga no Mercado do Bosque e saca arma durante confusão

A identidade do PM não foi revelada, mas o fato é que as pessoas que presenciaram o ocorrido registraram o momento em que o agente se envolve na confusão e saca a arma.

Em nota, a corporação informou que as imagens foram encaminhadas à Corregedoria.

“Sobre imagens que circulam em redes sociais e na imprensa local, em que supostamente um soldado da Polícia Militar do Acre (PMAC), de folga, saca uma arma de fogo durante confusão no Mercado do Bosque, a instituição informa que as imagens já foram encaminhadas à Corregedoria para serem analisadas”, destaca.

“A Polícia Militar reafirma seu compromisso com o povo acreano, e assegura que quaisquer atitudes tomadas por seus membros, que firam os valores institucionais ou que contrariam a legislação vigente, serão apuradas”, finaliza.

CONFIRA O VÍDEO: