Porto Velho registra tarde sangrenta com três homicídios na quinta-feira

Três homicídios foram registrados na tarde desta qinta-feira (5), em Porto Velho. A primeira vítima foi um homem identificado como Alan B. S. que foi assassinado a tiros na rua Fabiana, bairro Cuniã, região Leste de Porto Velho. A vítima utilizava tornozeleira eletrônica. (vídeo)

O segundo crime foi registrado no residencial Orgulho do Madeira, bairro Jardim Santana, zona Leste da capital. A vítima foi identificada como Jamisson V. S., de 30 anos. Ele foi morto com tiros na cabeça.

Já um adolescente de 17 anos foi baleado na Avenida Mamoré com Sete de Setembro, bairro Cuniã, também na região Leste da capital. As informações apontam que um dos tiros atingiu a perna do adolescente. Todas as ocorrências estão sendo investigadas pela polícia.