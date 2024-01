Preço da lata da castanha aumenta para R$ 45 em cidade do Acre

Nos rios Iaco, Caeté, Purus e Macauã, bem como em alguns ramais, moradores de Sena Madureira trabalham na chamada “quebra da castanha”, um produto do extrativismo que é bastante cobiçado na região.

No final do ano passado, os empresários começaram a comprar a produção local. Em dezembro, a lata da castanha estava sendo comprada a R$ 30, porém, de lá pra cá, já houve uma mudança no preço e a lata subiu para R$ 45. “Anualmente, a produção de castanha em Sena Madureira é considerável. Iniciamos a compra de qualquer quantia, basta nos procurar”, destacou o comerciante Raimundo Izídio, vulgo “Pombo roxo”.

Como os armazéns de Sena Madureira se encontram vazios, a expectativa é de que o preço possa aumentar futuramente. Em anos anteriores, o preço da lata da castanha ultrapassou os R$ 100.

A castanha coletada em Sena Madureira é exportada para outros Estados e até mesmo para fora do Brasil, especialmente para o Peru.