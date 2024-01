Preço de materiais escolares tem alta de 11% em Porto Velho

O custo da cesta de material escolar, registrou um considerável aumento de 11,26%, no início deste ano, em comparação com janeiro de 2023, em Porto Velho.

De acordo com o levantamento divulgado pelo Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Rondônia (Unir), o montante total para a aquisição desses produtos atingiu atualmente R$146,89, contra R$143,91 no ano anterior.

A pesquisa, realizada entre os dias 15 e 17 deste mês na capital, revelou variações significativas de até 100% nos preços dos itens nas principais papelarias locais, resultando em uma diferença de 13,66% entre a cesta mais acessível e a mais cara.

Dos vinte produtos analisados, dezoito apresentaram incremento nos preços em janeiro de 2024, impactando diretamente as despesas familiares:

– Giz de cera, conjunto com 12 cores: 15,59%

– Papel tamanho A4: 14,41%

– Cola branca de 90gr: 12,69%

– Agenda do estudante 96 fls: 12,59%

– Compasso escolar: 10,49%

– Régua escolar cristal de 30cm: 9,43%

– Cola p/isopor 40gr: 9,24%

– Lapiseira 5 mm: 8,68%

– Tinta guache: 7,78%

– Caderno capa dura c/240 fls 12 matérias: 7,44%

– Tesoura escolar: 7,40%

– Apontador simples: 6,99%

– Papel cartolina comum: 5,69%

– Pasta c/ aba e elástico: 5,07%

– Estojo escolar: 5,35%

– Borracha azul-vermelha: 4,91%

– Lápis de cor inteiro, conjunto com 12 cores: 2,93%

– Apontador com depósito: 1,58%

A pesquisa destaca que alguns produtos apresentaram redução nos preços, aliviando levemente o impacto financeiro para as famílias:

– Lápis grafite nº 2: -5,09%

– Caneta esferográfica azul: -2,09%

Os especialistas do Programa de Educação Tutorial (PET) destacam que o recente aumento nos preços do material escolar em Porto Velho está diretamente ligado ao incremento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em Rondônia. Segundo a equipe, os comerciantes repassaram o aumento do ICMS junto com a elevação da inflação, resultando no encarecimento dos produtos.

Diante dessa conjuntura, a aquisição de materiais escolares passa a representar um peso adicional no orçamento das famílias portovelhenses. Com outras despesas ainda pendentes neste mês, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o início do ano se configura como um período de gastos superiores ao esperado.

Diante desse desafio financeiro, os especialistas enfatizam a importância de uma abordagem estratégica na compra dos materiais. Antes de efetuar as compras, pais e responsáveis são aconselhados a realizar uma pesquisa de preços e evitar concentrar todas as aquisições em uma única papelaria.

Essa simples prática pode resultar em uma economia significativa, chegando a até 14%, proporcionando alívio financeiro diante do cenário de aumento nos preços.