Prefeitura de Ariquemes lança edital de processo seletivo para professor e psicólogo

A Prefeitura Municipal de Ariquemes, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), torna público aos interessados, que realizará Processo Seletivo Simplificado visando a contratação emergencial e temporária de profissionais da Educação. As vagas são para: Professor Nível III (Curso Superior) e Psicólogo – Técnico de Desenvolvimento Escolar em caráter excepcional de interesse público.

De acordo com a SEMED, a contratação de Professor Nível III e Psicólogo, é por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou rescindido previamente, conforme interesse público exigido.

Ainda de acordo com a Secretaria de Educação de Ariquemes, o processo seletivo simplificado será realizado em razão da necessidade de reposição de professores e psicólogo nos quadros da rede municipal de ensino, devido às exonerações por aposentadoria, falecimento e por motivos de ocupação de outros cargos públicos.

As inscrições serão gratuitas e em duas fases:

A primeira fase das inscrições ocorrerá exclusivamente via INTERNET, através do site da Prefeitura Municipal de Ariquemes, no período de 04 a 12/01/2024.

A segunda fase das inscrições compreende a entrega dos documentos e títulos constantes no edital e ocorrerá no período de 04 a 15/01/2024, em dias úteis, no horário das 7h30min às 13h30min, única e exclusivamente no Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 1º piso, sala02, na sede da Prefeitura de Ariquemes, situada à Avenida Tancredo Neves, nº 2166, Setor Institucional, Ariquemes-RO.

A SEMED ressalta que não serão aceitas quaisquer outras formas de inscrição além da prevista no Edital.