Prefeitura de Rio Branco lança data e local para inscrições do Concurso das Realezas do Carnaval 2024

A Prefeitura Municipal de Rio Branco lançou oficialmente, na tarde desta quinta-feira (25), o aguardado edital para o Concurso das Realezas do Carnaval 2024. Os interessados em participar devem realizar o cadastro na Fundação Garibaldi Brasil, localizada na rua Goldwasser Santos no Bosque, no período de 30/01 a 07/02, das 8h às 17h.

A FBG, responsável pela organização do concurso, destaca que as inscrições são exclusivamente presenciais. Para efetuar a inscrição, os candidatos devem apresentar documentos de identificação, como RG e CPF.

Veja informações: