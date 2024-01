Prefeitura define data de abertura do ano letivo 2024

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), já está preparada para o ano letivo de 2024. O início das atividades escolares para os estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), matriculados na rede municipal de ensino, será no dia 7 de fevereiro para zona urbana, e 8 de fevereiro para zona rural.

A cerimônia está marcada para ser realizada na EMEF São Pedro, localizada na rua José de Alencar, bairro Pedrinhas, com a presença do prefeito Hildon Chaves, da titular da pasta de Educação, Gláucia Negreiros, pais, alunos e convidados.

“Como é de praxe todos os anos, vamos recepcionar nossos alunos em um grande momento, onde muitos investimentos foram e estão sendo feitos na Educação. Este ano, novamente, os alunos vão receber o kit escolar, que está em fase final de licitação, junto aos uniformes escolares. Enfim, vamos dar o pontapé inicial aos ensinamentos da educação infantil e demais modalidades que a rede municipal oferta para a população de Porto Velho”.

Na zona rural, a data marcada é dia 8 de fevereiro, com a abertura oficial no distrito de Nova Mutum Paraná, na EMEF Nossa Senhora de Nazaré, às 9h, onde também estarão presentes as autoridades do executivo, gestores, professores, alunos e comunidade em geral.

De acordo com a Semed, os diretores, equipe pedagógica, professores e demais profissionais das unidades de ensino retornam antes, durante a Jornada Pedagógica, que acontece sazonalmente na transição do mês de janeiro para fevereiro, no Centro de Formação de Professores, anexo ao Teatro Banzeiros.