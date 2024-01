Presidente da FADE vai participar de Assembleia Geral da CBDE no Nordeste

O presidente da Federação Acreana Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, embarca nesta quinta, 4, para Aracaju, Sergipe, e no sábado, 6, para participar de uma Assembleia Geral da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). O atual presidente da CBDE, Francisco Hora Filho, será aclamado por mais quatro anos no comando da entidade.

“A aclamação do presidente (Francisco Hora Filho) significa a sequência do trabalho. O desporto escolar ainda pode crescer muito e a meta é ampliar as ações”, comentou o dirigente.

Série de reuniões

Antes da assembleia, João Renato Jácome terá uma série de reuniões para definir ações para o esporte acreano na temporada de 2024.

“É preciso planejar para poder executar da melhor maneira possível. Vamos ampliar as nossas ações e a meta é realizar a maior temporada do esporte escolar no Estado”, avaliou João Renato Jácome.