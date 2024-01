Presidente da OCB debate fortalecimento do cooperativismo em Marechal Thaumaturgo

O presidente do Sistema OCB do Acre, Valdemiro Rocha e o gerente de Desenvolvimento de Cooperativas, Rodrigo Forneck, receberam nesta sexta-feira, 19, na sede da instituição em Rio Branco, o presidente da Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Amônia (Asamônia), de Marechal Thaumaturgo, Ricardo Azevedo, que veio em busca de parcerias para fortalecer o cooperativismo e a agricultura familiar no município, que fica localizado no Alto Juruá, distante 557 quilômetros da capital.

Para o presidente da Asamônia, Ricardo Azevedo, o momento foi de grande valia para a cooperativa, que busca atualizar seus instrumentos de gestão e governança. “Foi uma reunião muito importante para alinhar sobre a parte legal da cooperativa, buscamos ajustar a parte legal e já vamos participar do Programa de Assessoramento Contábil que a OCB vai lançar e oferecer para as cooperativas, nossa intenção é fortalecer esse trabalho para que nossos produtores e cooperados possam participar de programas de incentivo e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da agricultura familiar”, disse.

Referência na produção de feijão

Marechal Thaumaturgo tem aproximadamente 19 mil habitantes e é referência no estado na produção e variedade de feijão, são 42 tipos de feijão produzidos de forma sustentável, sem o uso de agrotóxicos e defensivos agrícolas. Além disso, a cooperativa trabalha na produção de farinha, arroz, milho, mandioca, banana e frutas.

O presidente do Sistema OCB, Valdemiro Rocha, reafirmou o compromisso de trabalhar para o fortalecimento das cooperativas e da agricultura familiar no estado, e colocou a instituição a disposição para colaborar nesse trabalho.

“É uma satisfação receber o presidente da Asamônia, que veio de tão longe, lá de Marechal Thaumaturgo em busca ajuda para desenvolver o cooperativismo no município. Nos comprometemos a colaborar no processo de atualização do estatuto da cooperativa que será avaliado durante a Assembleia Ordinária e também vamos prestar assessoramento contábil através do nosso programa que vai oferecer serviços de escrituração contábil, escrituração tributária, arquivamento das demonstrações contábeis como balaço patrimonial e demonstração de sobras e perdas, entre outros”, finalizou.