Presidente Lula pode vir ao Acre em fevereiro acompanhado de vários ministros

O Acre recebe no próximo mês a 7ª edição da Caravana Federativa que tem como principal objetivo levar o atendimento, a informação e a cooperação entre os entes federados. O ContilNet teve acesso com exclusividade ao ofício circular enviado pelo Ministério da Secretaria de Relações Institucionais, assinado pelo ministro Chefe, Alexandre Padilha.

No texto, a SRI convida convida todos os ministros e secretários-gerais do governo federal para participar do evento, que deverá ser realizado na Universidade Federal do Acre, a partir do dia 22 de fevereiro e encerrada no dia 23.

“A sétima edição da Caravana Federativa está chegando e queremos que o (a) senhor (a) faça parte deste evento transformador e que traduz a missão dada pelo Presidente Lula de aproximar o Governo Federal dos municípios e Estados”, escreveu o ministro Padilha.

De acordo com o governo federal, o intuito das caravanas é ouvir as principais necessidades de gestores e da população e apresentar o cardápio de programas e ações do Governo Federal. Ao todo, em 2023, estiveram presentes representantes de 34 ministérios, que realizaram 17.326 atendimentos aos gestores municipais nas seis caravanas.

As caravanas foram necessárias, por exemplo, na criação do Novo PAC do Governo Lula, que destinou mais de R$ 26 bilhões para o Acre. A partir de parceria com a Casa Civil, a secretaria reuniu, classificou e qualificou as demandas dos governadores para o PAC dos estados.

O convite foi endereçado diretamente ao gabinete do presidente Lula. Ainda não há confirmação da participação do Chefe do Poder Executivo do Brasil. Porém, o governo federal já liberou o credenciamento da imprensa para agendas presidenciais para 2024. O credenciamento para a capital Rio Branco, entre os meses de janeiro e fevereiro, data da caravana no Acre, já está disponível.

Além disso, por ser um encontro para alinhar ações entre o governo federal, estadual e municipal, há a possibilidade da presença do governador Gladson Cameli e do prefeito Tião Bocalom.