Preta Gil, que no ano passado se dedicou ao tratamento de um câncer no intestino e por um divórcio, comemorou seu retorno ao Carnaval. Em 2023, a cantora precisou cancelar o desfile do Bloco da Preta e se afastar da folia para cuidar da saúde. “Lutei e venci”, disse.

Depois de apresentar sua festa no Rio, na Jeunesse Arena, de uma forma diferente, sem desfile em cima do trio, no próximo domingo (4/2), a filha de Gilberto Gil vai para Salvador, na Bahia, dar close no Expresso 2222, camarote de seu pai, localizado no circuito Barra-Ondina. “Vou passar o Carnaval inteiro por lá, recebendo os convidados. Talvez eu vá ao ‘Desfile das Campeãs’, porque esse é um hábito que tenho desde criança, desde que literalmente a Sapucaí inaugurou. Tenho verdadeira paixão”, contou durante bate-papo para o Gshow. Preta Gil finalizou a conversa garantindo que, embora não vá viajar para outros lugares, o que importa é emanar a energia da festa. “Acho que estou até mais presente. Carnaval não é você estar num lugar, é celebrar a vida, é carnavalizar”, finalizou.