Prisão de Ícaro Pinto, mulher grávida esganada por marido e feriados de 2024; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana, que repercutiram no ContilNet.

Na nossa retrospectiva semanal, você confere os fatos mais lidos. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Médico acreano ateia fogo no próprio apartamento e confessa nas redes: “a parte ruim é que eu sobrevivi”

Um jovem médico, recém-formado e identificado como Urik, ateou fogo no próprio apartamento na véspera do ano novo, 31 de dezembro, momentos antes da virada, desencadeando um cenário de pânico entre os vizinhos, moradores do residencial Galvez, em Rio Branco (AC). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

No Acre, grupo de servidores bate na trave e por pouco não leva prêmio da Mega da Virada

Um grupo de funcionários da Secretaria Municipal de Educação (Seme), em Rio Branco, chegou muito perto de levar uma bolada na Mega da Virada, que sorteou as dezenas na noite do último domingo (31). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

TERÇA-FEIRA

Ícaro Pinto, condenado por matar Johnliane atropelada, é flagrado em briga no Mercado do Bosque; VÍDEO

O empresário Ícaro Pinto, condenado pela morte e atropelamento comerciária Jonhliane de Souza, que morreu no dia 6 de agosto de 2020, foi visto em uma briga no Mercado do Bosque, em Rio Branco, após uma festa da virada de ano nesta segunda-feira, 01 de janeiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Vídeo mostra momento de desespero após mulher grávida ter sido esganada e morta pelo namorado

O fato teria ocorrido por volta das 3 horas da madrugada desta segunda-feira, no primeiro dia do mês de janeiro de 2024, na rua Aquarela, bairro Conquista, em Rio Branco (AC). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

QUARTA-FEIRA

Governo decreta expediente corrido nos órgãos públicos do Estado e altera horários de trabalho

Em decreto publicado na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), na noite desta terça-feira (3), o governador Gladson Cameli estabeleceu expediente corrido nos órgãos públicos do Estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Justiça acata pedido do MPAC e decide que Ícaro Pinto deve voltar ao presídio

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) acatou o pedido do Ministério Público do Estado (MP-AC) de revogar a prisão de domiciliar de Ícaro Pinto, acusado e condenado por matar atropelada a jovem Johnliane Paiva. A decisão foi tomada ainda na noite desta terça-feira (3). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

QUINTA-FEIRA

Em decreto, Governo estabelece feriados e pontos facultativos de 2024; veja quais são

Em decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (4), o governador Gladson Cameli estabeleceu todos os feriados e pontos facultativos de 2024 para os servidores públicos. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Adolescente de 16 anos é assassinado em Rio Branco; ele agonizou nos braços do próprio pai

Um adolescente identificado como Andriel Oliveira da Silva, 16 anos, foi morto na noite desta quinta-feira (4) após ser atingido por três disparos na rua José de Alencar, no bairro Rosalinda, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

SEXTA-FEIRA

Gladson sanciona mudanças no repouso de servidores da Saúde, garantia a pessoas com autismo e mais

Na edição do Diário Oficial do Acre desta sexta-feira (5), o governador Gladson Cameli sancionou uma série de leis que havia sido aprovada no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), ainda no ano passado. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Adolescente teve morte encomendada por outro que não aceitou namoro da vítima com sua irmã

Logo após o homicídio, militares do Segundo Batalhão estiveram no local, colheram varias informações e, em seguida, se dirigiram ao bairro Cidade do Povo, pois a informação precisa dava conta de que um adolescente de 16 anos seria o mandante da morte de Andriel. As investigações dão conta de que o adolescente era namorado da irmã do mandante, pois ele não aceitava o relacionamento da sua irmã com a vítima. CONFIRA NA ÍNTEGRA!