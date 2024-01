Programa Prato Solidário: Prefeito Mazinho Serafim entrega 300 cestas básicas a famílias carentes

Na manhã desta sexta-feira (19), o prefeito Mazinho Serafim (PODEMOS), esteve presente na entrega de 300 cestas básicas aos novos beneficiários do Programa Prato Solidário – Quem tem fome, tem pressa, uma iniciativa da prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria de Assistência Social.

O Programa foi lançado no final de 2023, com o objetivo de combater a fome e a miséria no município. “Este evento ressalta o comprometimento da gestão municipal em enfrentar desafios sociais significativos”, disse Serafim.

Os beneficiários contemplados fazem parte das famílias cadastradas no Cadastro Único (CadUnico), evidenciando a abrangência do programa em atingir aqueles que mais necessitam de auxílio. Com garantia de continuidade até dezembro deste ano, o programa tem o apoio do senador Marcio Bittar.

“Neste cenário desafiador, a entrega das cestas básicas não apenas representa uma ajuda alimentar imediata, mas também simboliza uma mensagem de esperança para as famílias em situação vulnerável”, ressalta Bittar. A comunidade de Sena Madureira demonstra unidade na luta contra a fome, destacando a solidariedade como pilar fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.