Projeto irá mostrar o Acre do passado por meio da música

É dois para lá, é dois para cá, no fundo o sanfoneiro puxa o arrasta pé. Assim por meio da música o grupo pé de serra Baile no Seringal, iniciará o projeto Seringas: uma viagem ao passado acreano, que buscará levar os acreanos à uma viagem ao tempo passado na época dos seringais.

Forró pé de serra, aula de dança entre outras atividades serão oferecidas ao público durante as apresentações do projeto que teve início em Rio Branco nesta sexta-feira, 12 de janeiro, no Casarão, no centro da cidade e conta com mais duas apresentações uma Cidade do Povo e outra na baixada da Sobral.

Além de ouvir o bom forró pé de serra, das aulas de danças, o público poderá presenciar uma exposição com utensílios utilizados pelos seringueiros em seu cotidiano.

O coordenador do grupo, Gilberto Paes destaca a importância cultural, social e histórica que por meia da música o projeto objetiva.

“O projeto visa promover a valorização da cultura e história dos antigos seringais acreanos, por meio de espetáculos interativos e sessão exclusivas para alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas, proporcionando uma experiência cultural enriquecedora e contribuindo para a preservação da memória histórica e identidade regional de Rio Branco”, revela Gilberto.

No dia 13 de janeiro, o projeto chegará na comunidade da cidade do povo, no mercado municipal do bairro, o espetáculo iniciará às 9h.

Já no dia 14 de janeiro, a partir das 17h, no Teatro Barracão Matias, na baixada da Sobral o projeto faz sua apresentação de encerramento.

O espetáculo é fruto da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), e sua entrada é franca a todos os populares.

Veja a agenda: