Quem é Thiago Carpini, novo técnico do São Paulo

O nome Thiago Carpini, ex-técnico do Juventude, deve ser anunciado a qualquer momento como o substituto de Dorival Júnior, que deixou o tricolor paulista após aceitar o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a seleção brasileira. A diretoria do São Paulo desejava um perfil jovem e encontrou em Carpini uma opção. Mas, para tirá-lo do Juventude, terá de pagar uma multa rescisória de um milhão de reais.

Thiago Carpini Barbosa tem 39 anos de idade e nasceu em Valinhos, Região Metropolitana de São Paulo. Antes de assumir a prancheta, foi jogador profissional de futebol. Como volante e zagueiro, acumulou passagens por grandes clubes, como Bahia, Atlético-MG e Ponte Preta.

Campanha histórica

Thiago Carpini passou por clubes de menor expressão do futebol paulista. Comandou o Oeste, Guarani, Inter de Limeira e Ferroviária. Mas apareceu para o futebol nacional há cerca de um ano, quando comandava o Água Santa, time de Diadema, cidade no interior de São Paulo com cerca de 400 mil habitantes.

O treinador fez história ao levar a equipe à decisão do Campeonato Paulista de 2023, ao despachar equipes favoritas, como Red Bull Bragantino e o próprio São Paulo, eliminado nas quartas de final. Na decisão, contra o fortíssimo elenco do Palmeiras, chegou a sair na frente. Venceu o jogo de ida, em casa, por 2×1. Mas na volta, no Allianz Parque, foi goleado por 4×0. O excelente trabalho de Carpini rendeu o título de melhor técnico da competição muitos elogios, inclusive de Abel Ferreira.

Sondagens e acesso

Após o trabalho com o Água Santa no estadual e sem calendário para o restante da temporada, Carpini apareceu no radar de clubes de projeção nacional. Um deles foi o Juventude, que disputou a Série B do ano passado. Sob seu comando, o time gaúcho garantiu acesso à primeira divisão nacional, ao terminar na segunda colocação, com 65 pontos conquistados.

Antes de aceitar a proposta do São Paulo, Carpini chegou a ser cogitado no Santos para a temporada de 2024, mas uma proposta sequer foi formalizada.