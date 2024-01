Pizane é o terceiro eliminado do Big Brother Brasil

Quem saiu do BBB foi Pizane . O baiano é o terceiro eliminado do programa e deixou a casa mais vigiada do Brasil com 8,35% da média dos votos para ficar. Na segunda colocação ficou a paulista Beatriz, com 28,44% de média, e na terceira colocação o também baiano Davi, com 63,21% da média de votos para ficar.